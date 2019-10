Banknote : Ein besonderes Souvenir

TRABEN-TRARBACH (red) Pünktlich zum neunten Mosel-Wein-Nachts-Markt wird es ein ganz besonderes Souvenir geben: Einen echten 0-Euro-Schein. Die Banknote wird derzeit in einer limitierten Auflage von 5000 Scheinen exklusiv in einer Banknotendruckerei in Frankreich produziert.

