Besuch in Traben-Trarbach : Wie der Erfinder des Golf GTI über die Zukunft des Autos denkt

Foto: Jürgen C. Braun

Traben-Trarbach Ein Besuch in Traben-Trarbach bei Alfons Löwenberg, dem „Vater des Golf GTI“. Im April wird er 87 und behauptet: Auto fahren hält jung in den Füßen und im Kopf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Braun

Als er sich 1956 an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) in Aachen einschrieb, hatte Volkswagen gerade drei Jahre zuvor den legendären „Brezelkäfer“, also die Variante mit zweigeteiltem Heckfenster und Mittelsteg durch den „Ovali“ mit durchgehendem Heckfenster ersetzt. Heute, 67 Jahre später, bieten chinesische Start-ups des Great Wall Motorkonzerns in Millionen-Auflage Elektroautos mit dem spleenigen Namen „Ora Funky Cat“ für die Generation Z an.

Und mittendrin ein alter Herr mit wachem Kopf und wachem Geist, der das alles seit Jahrzehnten verfolgt. Der registriert, wie die Welt um ihn herum sich zwischen verbleitem Benzin und synchronem Wechselstrommotor, zwischen Korea- und Ukraine-Krieg verändert hat. Ein Ingenieur, der es nicht dabei belässt, im Laufe eines langen Berufslebens bei den beiden großen deutschen Autobauern Opel und Volkswagen Spuren zu hinterlassen zu haben. Der nach vorn und nicht (nur) nach hinten schaut. Ins Jahr 1976 etwa. Damals, als er sich als „Vater des VW Golf GTI“ einen Platz inmitten der Geschichte des Automobils gesichert hat. Ein Besuch bei Alfons Löwenberg, gebürtiger Konzer, sesshaft geworden in Traben-Trarbach.

An exponierter Stelle seines Arbeitszimmers ist der DSK-Mitgliedsausweis hinterlegt. Seinen Beitrag für den Deutschen Sportfahrerkreis hat Alfons Löwenberg zum Jahreswechsel zum 54. Mal in Folge bezahlt. Mitglied seit 1. Januar 1970, weist das Plastikteil aus. Auf dem Schreibtisch neben dem Laptop Fach- und Tageszeitungen, ausgedruckte DSK-Korrespondenz, ein Exemplar seiner persönlichen Autobiografie: „Alfons Löwenberg: Von Opel Blitz bis Golf GTI – Ein Leben auf der Teststrecke.“ Beide DSK-Mitglieder, kennen wir uns seit Jahren. Und kommen ins Erzählen. Alfons Löwenberg ist wie ein offenes Buch der (Automobil-) Geschichte. Eines, in dem man blättert und das dennoch ständig fortgeschrieben wird. Beginnen wir also.

Foto: Jürgen C. Braun

Kapitel 1: Carl H. Hahn und Ferdinand Piëch

Löwenberg: „Hahn war zu meinen Anfangsjahren bei Volkswagen, nachdem ich von Opel in Rüsselsheim nach Wolfsburg gewechselt war, zunächst Leiter der Verkaufsförderung. Ich hatte zu meiner VW-Zeit mit drei Vorstandsvorsitzenden zu tun: Rudolf Leiding, Toni Schmücker und eben Hahn, der nach seiner Amerika-Zeit und zehn Jahren Chef bei Conti Anfang der 1980er-Jahre wieder nach Wolfsburg zurückkehrte. Es war eine turbulente Zeit damals, mit vielen Ideen für einen Käfer-Nachfolger. Das Ergebnis war der Golf als Folge des Entwicklungsauftrags (EA) 276 mit seiner zeitlosen Karosserie. Vierzylinder-Reihenmotor vorn, mit Frontatrieb.

Hahn war Betriebswirt, promovierter Volkswirt, kein Techniker. Aber er setzte unsere Ergebnisse um. Visionär sein ist schön und gut, aber man muss die eigenen Vorstellungen auch anpacken und sie transportieren können. Unter Hahn expandierte der Konzern mit neuen Marken und neuen Märkten. Dass auf Hahn mit Porsche-Sprössling Ferdinand Piëch ein eher spröder Techniker, aber auch knallharter Entscheider folgte, war ein Glücksfall. Piëch war wie sein Großvater Ferdinand Porsche ein Ingenieur mit Visionen, der sie in die Realität umsetzen ließ.“

Kapitel 2: Mobilität der Zukunft

Löwenberg: „Dass wir beim Thema Mobilität in Zukunft umdenken müssen, wird niemand bestreiten. Aber es werden auch viele Sprüche im Windschatten der Politik losgelassen von Leuten, die vom Thema nichts verstehen, und die sich profilieren wollen. Mir kommen bei all den Diskussionen und in all den Talkshows zu wenige Ingenieure, zu wenige Wissenschaftler und zu viele Politiker und Lobbyisten zu Wort. Da sind mir zu viele Dampfplauderer dabei, die glauben, etwas sagen zu müssen. Dabei gibt es viele Faktoren und Ergebnisse, auf die man zurückgreifen kann. Den Elektromotor gibt es ja nicht erst, seitdem kluge Köpfe auf die Idee gekommen sind, damit Autos anzutreiben.“

Kapitel 3: Mobilität auf dem Land

Löwenberg: „Plötzlich können es alle nicht eilig genug haben, überall Elektroautos zu installieren. Wie soll das aber hier bei uns funktionieren ohne ausreichende Ladestationen, deren Funktion zudem anfällig ist und die zum Teil nicht kompatibel sind? Der regionale öffentliche Personennahverkehr kann das von heute auf morgen nicht alles abdecken und ist dafür auch nicht ausgelegt. Der Gaul wurde falsch herum aufgezäumt. Bevor man überall Elektroautos einführt, muss man auch dafür sorgen, dass man sich mit Ihnen so bewegen, kann, wie es der Alltag erfordert.“

Kapitel 4: Das (mögliche) Ende des Verbrennungsmotors

Löwenberg: „Das ist mir in viel zu engen Schablonen gedacht. Das mag irgendwann in unserer saturierten Gesellschaft in West- und Mitteleuropa der Fall sein können, falls das Stromnetz dabei nicht kollabiert. Aber in anderen Teilen der Welt sind noch Milliarden von Autos mit Verbrennungsmotoren unterwegs und das werden sie auch noch lange sein. Auch die Menschen in anderen Kontinenten müssen mobil sein, sonst bricht ihr ganzes Versorgungssystem zusammen. Wir alleine in diesem begrenzten Teil der Welt werden das Klima nicht retten können. Der Denkansatz, wir schaffen den Verbrennungsmotor ab und schon wird alles gut, funktioniert so nicht.“

Kapitel 5: Synthetische Kraftstoffe

Löwenberg: „Deutsche Chemiker haben vor Jahrzehnten schon an Kraftstoffen gearbeitet, die sauber verbrennen und klimaneutral hergestellt werden. Das Thema E-Fuels hätte man für das Automobil schon viel früher angehen müssen, aber es war von der Politik nicht gewollt. Wichtig ist aber auch, dass solche Kraftstoffe auch bezahlbar sind und es eine entsprechende Infrastruktur gibt. Das Auto alleine kann das Klima nicht retten, solange die großen Pötte mit Schweröl über die Meere fahren oder Flugzeuge mit Kerosin fliegen.“

Kapitel 6: Transformation im Kopf