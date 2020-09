Geschichte : Ein Bus und eine Bombe

Bernkastel-Wittlich (ca) Ein Blick in alte TV-Ausgaben: Diese Themen waren vor 20 Jahren, Anfang September des Jahres 2000, aktuell.

Ein Bus zum Hahn: Der Linienverkehr zwischen Traben-Trarbach und dem Flughafen Hahn wird am 1. September 2000 aufgenommen. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten wurden vor allem auf die Start- und Landezeiten der Fluglinie Ryanair abgestimmt. Insbesondere bestehe durch diese Busverbindung auch die Möglichkeit, durch Umsteigen auf dem Flugplatz Hahn die bestehende Busverbindung zum Flughafen Frankfurt günstig zu nutzen, so die Stadtverwaltung Traben-­Trarbach.

Dem Wetter getrotzt: 100 000 Besucher lassen sich in Bernkastel-Kues von moselländischer Stimmung einfangen und feiern beim Weinfest der Mittelmosel. Lange Beinkleider, Schirm oder Regenjacke hatten die meisten Besucher dabei. Aber sie kamen trotz der widrigen Umstände. Und das war für die Organisatoren des „Weinfestes der Mittelmosel“ das Erfreuliche: 50 000 Gäste am Samstag, 50 000 Besucher am Sonntag. So lauten die Schätzungen von Tourist-Information und Polizei.