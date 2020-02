Mobilität : Ein Bus soll kommen

Thalfang Ein Bürgerbus für Thalfang: Mehrere Fraktionen wollen mit ihrem Antrag prüfen lassen, ob sich die Mobilität der Bürger in ihrer Kommune verbessern lässt.

Die Bürger in der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf sollen mittels eines Bürgerbusses bald über eine bessere Mobilität verfügen. In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates haben die Fraktionen der Neuen Liste, der CDU, von Bündnis 90/Die Grünen und das Ratsmitglied Richard Pestemer von der Freien Wählergemeinschaft Erbeskopf gemeinsam beantragt, die Einrichtung eines solchen Angebots zu prüfen. Rouven Bruce Schording von der Neuen Liste hat den Antrag erläutert. Ziel solle sein, dass der Bürgerbus wegen der fehlenden finanziellen Leistungsfähigkeit der VG ehrenamtlich betrieben und von einer gemeinnützigen Organisation getragen werden soll. Die Kosten sollen über ein Sponsoring sowie öffentliche Förderprogramme sichergestellt werden. Gerade in der VG Thalfang mit seiner ländlichen Struktur könne der ÖPNV die erforderliche Mobilität der Bevölkerung mit Wegen zum Arzt, Einkaufen und der Bank nicht leisten. Der Bürgerbus soll vor allem im Nahbereich fahren und die Ortsgemeinden mit dem Grundzentrum Thalfang verbinden.