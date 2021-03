Holzwirtschaft : Eichenstamm wechselt für Spitzenpreis den Besitzer

Morbach/Esch Die Holzvermarktung Südwest hat bei der Wertholzsubmission in Esch etwas niedrigere Preise erzielt als im Vorjahr. Ein Revierförster freut sich besonders.

Beim der von Landesforsten Rheinland-Pfalz organisierten Stamm- und Wertholzsubmission wurden von 24 Forstämtern rund 2227 Festmeter (im Vorjahr 2109) Festmeter) Laub- und Nadelholz meistbietend zum Verkauf angeboten, allerdings auf zwei Lagerplätzen in Esch und in Boppard im Rhein-Hunsrück-Kreis. Die Eiche war mit 92 (98) Prozent am Angebot beteiligt. Von insgesamt 34 (33) Firmen aus den Verwertungsbereichen Furnier, Fass- und Schneideholz, Holzhandel und Schreinerhandwerk wurden Gebote abgegeben. Zehn Gebote kamen aus dem Ausland, davon fünf aus Frankreich.

Der Großteil des Holzes generell wird direkt im Wald verkauft. Doch für einen kleinen Teil, regelrechtes Spezialholz, treffen sich Anbieter und ihre Kunden inklusive des Holzes jedes Jahr um diese Zeit in Esch bei Wittlich. Bei der Wert- und Stammholzsubmission auf dem Holzlagerplatz liegen kleine Schätze. Organisiert von Landesforsten ist die Submission so etwas wie ein Spezialkaufhaus. Und der Holzlagerplatz in Esch ist dann so etwas „wie das Schaufenster“ für Wertholz, schildert Joachim Graeff von der Holzvermarktung Südwest mit Sitz in Morbach. Denn nur für dieses rechne sich der Aufwand, einzelne Stämme aus Wäldern in Saarburg, Traben-Trarbach oder Schweich nach Esch zu transportieren. Beteiligt in Esch waren 29 Kommunen, das Land (Staatsforst) und eine große Zahl an Privatwaldbesitzern.