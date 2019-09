Informationsveranstaltung : Ein Gemeindehaus für Bernkastel

Bernkastel-Kues Die Stadt Bernkastel-Kues möchte für den Stadtteil Bernkastel ein kleines Gemeindehaus einrichten. Dazu soll die alte Turnhalle hinterm Graben saniert werden. In einer Einwohnerversammlung wird über die ersten Überlegungen informiert.

Außerdem werden die Anregungen der bisherigen und zukünftigen Nutzer aufgenommen. Die Versammlung findet am Mittwoch, 23. Oktober, um 18 Uhr in der Güterhalle in Kues statt.