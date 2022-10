Vereinswettbewerb : Wenn kleine Piraten im Wohnzimmer turnen

Ein großer Stern für den SV Haag, zwei kleine Sterne für den SV Laufeld und den SV Oberstein: Die Vertreter aller teilnehmenden Vereine, Jurymitglieder und Vertreter der ausrichtetenden Banken der „Sterne des Sports“ bei der Siegerehrung im Holzmuseum Weiperath. Foto: TV/Björn Pazen

WEIPERATH Riesiger Mitgliederzuwachs dank kreativer Übungsformen in Pandemiezeiten: Der SV Haag ist der Regionalsieger beim Vereinswettbewerb „Sterne des Sports“ vor dem SV Laufeld und erhält dafür ein Preisgeld von 1500 Euro.

Natürlich steht im Hunsrücker Holzmuseum in Weiperath (Einheitsgemeinde Morbach) der Werkstoff Holz ganz klar im Vordergrund, am Freitagabend aber drehte sich alles um Edelmetalle. Denn im Holzmuseum wurden die regionalen Sterne des Sports in Bronze verliehen - und der große bronzene Stern für den Sieger des Jahres 2022 hat ganz in der Nähe, beim SV Haag, seine neue Heimat gefunden.

Insgesamt acht Vereine aus den Landkreisen Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld und Rhein-Hunsrück-Kreis hatten sich beworben, und am Ende fiel die Bewertung der Jury (siehe Extra) eindeutig aus: Wie der SV Haag den Folgen der Corona-Pandemie getrotzt hat, war eindrucksvoll - und wurde zusätzlich mit einem Preisgeld von 1500 Euro gewürdigt. Mit kreativem Onlinetraining konnten die Kinder im heimischen Wohnzimmer Sport treiben, es gab eine sportliche Schatzsuche für kleine sportliche Piraten und viele weitere Onlineturnstunden, zu denen sich bis zu 20 Kinder und ihre Eltern zuschalteten.

EXTRA Experten-Jury bewertet die Bewerbungen Die regionale Jury des Wettbewerbs „Sterne des Sports“ ist hochkarätig besetzt – an der Spitze mit dem Landrat und Schirmherrn Gregor Eibes, der zudem seit Sommer 2022 auch Präsident des Fußballverbands Rheinland ist. Neben Vertretern der beteiligten Genossenschaftsbanken sind die jeweiligen Sportkreisvorsitzenden Günter Wagner (Bernkastel-Wittlich) und Bernd Pohl (Birkenfeld) sowie Walter Kirsten als Vorsitzender des Fußballkreises Mosel ebenso Teil des Gremiums wie der frühere Fußballtorwart und -Trainer Jürgen Roth-Lebenstedt und der sechsfache deutsche Meister im Crosstriathlon Jens Roth.

Mitgliedsbeiträge wurden während der Pandemie nicht erhoben, die Übungsleiterinnen arbeiteten in dieser Zeit ehrenamtlich - und das Ergebnis war beeindruckend: Der SV Haag verzeichnete in der Folge - und gegen den Trend - einen riesigen Mitgliederzuwachs, aktuell turnen alleine 100 Kinder zwischen einem und zehn Jahren im Verein, auch aus vielen Nachbargemeinden, und die Themen Inklusion und Integration werden beim SV Haag groß geschrieben - und bei allem steht der gemeinsame Spaß an der Bewegung im Vordergrund.

Aber auch für alle anderen Bewerber, die ihre Projekte im Rahmen der Siegerehrung im Holzmuseum präsentierten, gab es viel Lob von den Organisatoren - den Sportkreisen sowie der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank (deren Geschäftsgebiet den Rhein-Hunsrück-Kreis und Birkenfeld nun einschließt) und der VR-Bank Hunsrück-Mosel „Die Sportvereine leisten eine tolle Arbeit für die Gemeinden, und der SV Haag ist ein tolles Beispiel dafür, wie man den Corona-Blues mit neuen, kreativen Angeboten beenden kann“, sagte Michael Hoeck, Vorstandssprecher der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank in einer Diskussionsrunde, an der auch Jörg Endries, stellvertretender Sportkreisvorsitzender Bernkastel-Wittlich, und der mehrfache deutsche Cross-Triathlon-Meister Jens Roth (Monzelfeld) als Mitglied der Jury teilnahmen. Alle drei hoffen, dass die Vereine nun auch gut durch die Energiekrise kommen - und damit das Leben auf dem Land weiter bereichern: „Es geht nicht um höher, schneller, weiter - sondern um das soziale Engagement vor Ort. Und dafür steht auch der Vereinswettbewerb“, sagte Markus Bäumler, Vorstand der VR-Bank Hunsrück-Mosel.

Wie man einen Verein zukunftsorientiert umkrempelt, das Angebot in Richtung Breitensport ausweitet und dabei auch den Vorstand verjüngt und auf eine breitere Basis stellte, zeigte der zweitplatzierte SV Laufeld. Durch seine Arbeit wird der Verein vor Ort viel intensiver wahrgenommen, auch durch zahlreiche Veranstaltungen und eine Vernetzung über soziale Medien - sogar Fanartikel bietet der SV Laufeld mittlerweile an. Dafür gab es ein Preisgeld von 1000 Euro. Den dritten Platz (Preisgeld 500 Euro) belegte der TV Oberstein, der ein Programm „vom ersten Tritt zum ersten Wettkampf“ auflegte, an dem schon Schwangere teilnehmen und das dann schon bei Babys und deren Müttern ansetzt, der besondere Fokus liegt auf der Unterstützung von sozial schwachen Familien.

Jeweils einen Förderpreis in Höhe von 250 Euro erhielten die DJK Horath und der TuS Horn (bei Simmern) - ebenfalls für Projekte, die sich aktiv mit Sport treiben während der Pandemie auseinandersetzten. Jeweils 100 Euro erhielten der FC Bischofsdhron, der Schützenverein Stipshausen und das Taekwondo-Center Hunsrück.