Musik : Ein Haus voll Musik

Ein Haus voll Musik. Foto: TV/Frank Wilhelmi

Klausen (red) Die musikalische Geschichte „Ein Haus voll Musik“ wird am Samstag, 18. Mai, ab 15 Uhr in der Eberhardsklause in Klausen aufgeführt. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos gibt es bei der Geschäftsstelle der Musikschule des Landkreises in Wittlich, Telefon 06571/14-2398 oder per E-Mail an doris.meier@bernkastel-wittlich.de sowie

online unter www.musikschule.bernkastel-wittlich.de