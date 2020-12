Fotografie : Aktion zu Weihnachten - Fotografenpaar macht Bilder von Menschen für Menschen

Piesport Ein Hobbyfotografenpaar von der Mosel startet ein Projekt für Menschen, die in der Corona-Krise Bilder von sich brauchen.

Als Ausgleich zu ihrem Beruf als Altenpflegerin in einem Piesporter Seniorenheim geht Saskia Pesch mit ihrem Lebenspartner Niko Esseln gerne auf Foto-Pirsch. Die 27-Jährige, die aus Trier-Ruwer stammt, ist leidenschaftliche Hobby-Fotografin. Für schöne Landschaftsfotos fährt sie mit ihrem Partner auch schon mal in aller Frühe los, um den richtigen Moment zu erwischen. Die passenden Motive findet sie unter anderem in Google Maps, wo man entsprechende Begriffe wie etwa „Wasserfall“ oder „Burgruine“ eingeben kann und dann gleich die richtige Navigation dorthin erhält. Ihre Bilder veröffentlicht sie auf ihrem Instagram-Account saskiasko_photography.

Viele Menschen sind durch den Lockdown alleine und können ihre Freunde nicht treffen – auch das Weihnachtsfest wird in diesem Jahr nur noch in kleinen Gruppen möglich sein.

Da kam ihr eine Idee: „Es gibt Menschen, die sich keinen Fotografen leisten können, aber gerne ein Bild von sich und ihrer Familie an Weihnachten per Whatsapp oder SMS als Weihnachtsgruß verschicken wollen. Da dachten mein Freund ich uns, dass wir solche Menschen gratis fotografieren würden,“ sagt Pesch. Schließlich müssten die Menschen sich in der Krise auch gegenseitig helfen. „Wir wollen den Menschen einfach in dieser schwierigen Zeit etwas geben und uns macht es Freude, Menschen zu fotografieren,“ meint die Hobbyfotografin. Man müsse natürlich vor den Weihnachtstagen Termine ausmachen und sich abstimmen, aber sie wollen es einfach mal versuchen.