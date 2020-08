Politik : Tourismus stärken, Bürokratie abbauen

Sohren Die FDP-Mitgliederversammlung wählt Frank Klein aus Morbach zum Landtagskandidaten im Wahlkreis 23. Oliver Platz aus Lieser wurde B-Kandidat.

Mit dem eindeutigen Votum der anwesenden Mitglieder wurde Frank Klein aus Morbach als Wahlkreisbewerber gewählt. Mit ihm bewirbt sich ein bereits erfahrener Kommunalpolitiker um ein Landtagsmandat. Klein ist Mitglied im Gemeinderat der Einheitsgemeinde Morbach und ist zudem Mitglied im Kreistag des Landkreises Bernkastel-Wittlich. Der 1972 geborene Kaufmann ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist seit 1998 Mitglied in der FDP. Klein setzt auf die bürgerliche Mitte. Die weitere Stärkung der guten, innovativen mittelständischen Unternehmen in Industrie, Handwerk und Handel und die effizientere Umsetzung der Digitalisierung in Verwaltungsabläufen zur Entlastung der Bürger sind zwei entscheidende Punkte, die er in seiner Rede hervorhob. Man müsse wieder gemeinsam an einem Strang ziehen um die aktuelle Situation und die daraus resultierenden langfristigen Folgen zu meistern.

Platz ist in Veldenz geboren und an der Mittelmosel in einem Winzerbetrieb aufgewachsen. Platz ist verheiratet und hat zwei Kinder. Mit seiner Frau leitet er einen Winzerbetrieb in Lieser, an dem zwei weitere Familien beteiligt sind. Für ihn zählt der Tourismus an der Mosel zu den bedeutenden Wirtschaftsfaktoren. Platz: „Ich bin tief mit meiner Heimat verwurzelt. Täglich erfahre ich, wie begeistert Gäste Rheinland-Pfalz als Reiseziel wahrnehmen.“ In den Städten, aber auch in den ländlichen Regionen sei der Tourismus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, von dem direkt und indirekt viele Rheinland-Pfälzer profitieren. Dies müsse bewahrt und gestärkt werden. Neben einer funktionierenden Vernetzung müsse eine Vielzahl an bürokratischen Hürden abgebaut werden.