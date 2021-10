Zu Hause alt werden : Ein Jahr „Geheischnis“ in Morbach - Zuhören, Zeit schenken und Hilfe vermitteln für 180 Senioren

Mit ihrem VW besuchen Birgit Wilbert (links) und Julia Kimmling vom Seniorenberatungszentrum "Geheischnis" ältere Menschen in Morbach und schauen, wo sie ihnen im Alltag Unterstützung anbieten können. Zweimal pro Woche stehen auch die Türen ihres Büros in der Birkenfelder Straße 30f für Beratungen offen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Morbach Sie helfen bei Alltagsproblemen, bieten Smartphone-Kurse an oder einfach nur ein offenes Ohr: Die Beratungstelle Geheischnis kümmert sich seit rund einem Jahr um ältere Menschen in Morbach. Der Kreis der Nutzer wächst stetig. Was hinter dem Erfolg steckt.