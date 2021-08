Meinung : Kann man machen, muss man aber nicht

Wittlich Ist ein vegetarischer Imbiss eine Alternative zum traditionellen Saubraten?

Als eingefleischtes Dorfkind aus dem Hochwald esse ich zugegebenermaßen gerne mal ein Stück Fleisch – in Maßen, nicht in Massen, also nicht täglich und nicht um jeden (Billig)Preis – also ieber direkt vom Erzeuger und auf keinem Fall aus dem Discounter.

Von den vegetarischen Alternativen, die wir zubereitet haben, lag der Saitan dem Saubraten meiner Meinung nach am nächsten, was aber nicht das Ziel war. Aber auch geschmacklich überzeugte er mich am meisten, gefolgt von der Variante aus Erbsenmehl und -protein, die sicherlich in einer anderen Zubereitungsform (zum Beispiel als Zutat in einer Gemüsepfanne) ihre Vorteile so richtig ausspielen kann. Der Tofu ging in dieser Form für mich gar nicht. Von der Konsistenz war ebenfalls der Saitan meine Nummer eins.