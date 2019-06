Bildung : Ein liebevoller Blick zurück

Traben-Trarbach Die Abiturienten des Gymnasiums Traben-Trarbach ließen die vergangenen acht Jahre Revue passieren.

Die Schüler des G8-Gymnasiums, die schon ein Dreivierteljahr vor ihren Altersgenossen am Ende der Jahrgangsstufe zwölf ihr Reifezeugnis erhielten, ließen in ihrer teils szenisch dargestellten Abschlussrede acht Jahre Gymnasium Revue passieren – angefangen vom hibbeligen, kribbeligen Fünftklässler, über den nur schwer zu händelnden pubertierenden Teenager, bis hin zum fast erwachsenen Abiturienten, dem nun auch offiziell durch Überreichen des Abiturzeugnisses die Reife attestiert wurde. Dabei war es den frisch gebackenen Abiturienten wichtig, sich zu bedanken – bei ihren Lehrern und allen am Schulleben Beteiligten und ganz besonders bei ihren Familien, die alle Höhen und Tiefen mitgetragen und letztendlich auch zum Erfolg beigetragen haben.

Und erfolgreich waren sie dann auch, wie der Schulleiter Herr Rudolf Müller-Keßeler in seiner Ansprache hervorhob. Zum ersten Mal in seiner nun siebenjährigen Laufbahn als Leiter des Gymnasiums Traben-Trarbach konnte er ein Abi­turzeugnis mit der Traumnote 1,0 überreichen, und zwar an Eva-Lotte Müller aus Bullay, die wegen ihrer herausragenden Leistungen zudem den Preis der Ministerin für Bildung in Empfang nahm. Weitere Preise und Ehrungen für besondere schulische Leistungen und soziales Engagement gingen an: Pia Amtmann, Lisa Brittner, Felix Herbertz, Benedikt Koch, Anna Sopie Kölsch, Carla Lehnen, Mia Ludwig, Paula Melsheimer, Noah Mittelmann, Phillip-Jan Perschke, Marie-Claire Sicard und Seline Trarbach.