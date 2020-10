Die Makerszene kommt : Ein eigener Raum für Bastler und Tüftler eröffnet in Wittlich

Die Tüflter können selbst mit einem 3-D-Drucker einen Iron-Man-Helm herstellen. Foto: Florian Görres

Wittlich Ein Superhelden-Helm, ein ganzes Boot und noch viel mehr kann man künftig in Wittlich in einer Art Testlabor herstellen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Görres

Als zu Beginn der Corona-Krise im ganzen Land großer Bedarf an Schutzausrüstung bestand, waren auch die Krankenhäuser und Arztpraxen in der Region unterversorgt. Deshalb fassten sich einige Wittlicher Tüftler ein Herz und produzierten auf eigene Faust Schutzvisiere, mit denen sie dann medizinische Einrichtungen ausstatteten. Zur Herstellung benutzten sie 3D-Drucker, also eine Maschine die 3D-Objekte anhand eines im Computer erstellten Designs modellieren kann. Ihnen kann man jetzt nacheifern. In eigens dafür vorgesehenen Räumen bekommen technikaffine Menschen die Möglichkeit, auch kostspieligere Maschinen auszuprobieren und den richtigen Umgang damit zu erlernen. Kurzum: In Wittlich soll ein sogenannter Maker-Space, eine Art Testlabor für Tüftler, entstehen.

Während früher eher Hammer, Säge und Feile im Hobbykeller bereitlagen, haben technikinteressierte Bastler heute ganz andere Möglichkeiten. Wer in der sogenannten Maker-Szene beeindrucken will, muss schwerere Geschütze auffahren. Maker steht dabei für Macher, für Bastler im weiteren Sinn. Maschinen, die mit extremer Präzision arbeiten, wie CNC-Fräsen und Lasercutter sind in der Szene nichts Ungewöhnliches. Maker benutzen modernste Technik, um ihre Visionen zu verwirklichen. Und egal ob Gesichtsbehelfsmasken, eine Superhelden-Helm oder gleich ein ganzes Boot – all das und noch mehr können sie herstellen, im Internet findet man zahlreiche Beispiele. Die nötige Ausrüstung ist jedoch nicht unbedingt erschwinglich.

Eröffnet werden soll das Testlabor für Technikinteressierte am 31. Oktober. Auf 190 Quadratmetern sollen in der Neustraße 6 bis 12 zahlreiche Maschinen und Werkzeuge zur Verfügung stehen. Rainer Stöckicht, Pressesprecher der Stadt Wittlich, kündigte eine CNC-Fräse, einen 3D-Drucker, eine Tiefziehmaschine, einen Lasercutter, Werkzeuge zur Holzbearbeitung, Werkbänke, CAD-Workstations, Foto- und Videobearbeitung, Elektronik/Mikrocontroller, Robotik, sowie Konstruktions- und Experimentierkästen für Kinder an.

Wie viel das Projekt am Ende kosten soll, sei noch nicht bekannt, es stehe aber schon fest, dass die Bundesförderung den Makerspace innerhalb des Programms „Vor Ort für alle“ unterstützen werde, sagte Stöckicht. Zudem seien bereits Sponsoren gefunden worden, die finanzielle und technische Mittel, sowie das nötige Know-How zur Verfügung stellen wollten. Auf die Nutzer sollen die Kosten nicht umgewälzt werden. „Grundsätzlich dient der Makerspace dem Bildungsauftrag und die Nutzung der Maschinen soll gerade für Kinder und Jugendliche möglichst kostenfrei erfolgen.“ kündigte Stöckicht an.