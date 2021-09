Museum : Ein Modernisierungsschub für das Maarmuseum

Manderscheid Digitalisierung ist auch im Maarmuseum Manderscheid ein Thema

Dazu gehört etwa ein 3-D-Animationsfilm, indem die vier wichtigsten Tiere, die man im Museum als Fossilien findet, dargestellt sind. In dem rund vierminütigen Streifen, der am Eckfelder Maar spielt, kann man das Urpferd, den Halbaffen, das Riesenhörnchen und eine Libelle sehen. Die Aufnahmen sind sehr detailliert und gestochen scharf. Man kann beispielsweise die Flügeladern der Libelle oder die genaue Fellzeichnung, der anderen Tiere, erkennen.

Das fossile Urpferd, auf Lateinisch Propalaeotherium voigti, ist ein sehr früherer Vorfahre der heutigen Pferde - aus dem Eckfelder Maar! Es lebte vor 45 Mio. Jahre in der Eifel in einem tropischen Urwald. Es ertrank in dem Maarsee, wurde in Schlamm am Boden des Sees eingebettet und, zu einem vollständig erhaltenen Fossil, umgewandelt. 1991 wurde das Fossil gefunden und ausgegraben. Seit 1999 hängt das Original des Urpferdes im Maarmuseum Manderscheid.

Ein weiterer wichtiger Bereich der Museumsarbeit sind die Wanderungen, in denen die schönsten Gesteinsaufschlüsse der Vulkaneifel vorgestellt werden. Die sind mit der neuen Geo-Routen-App noch einfacher zu erkunden. Mit präzisen GPS- Daten, einem Bild und einem kleinen Einführungstext kann man sich so auf dem Weg durch die Vulkaneifel einfach informieren. „Die App wird es für die Nutzer kostenlos in den entsprechenden Stores geben.“ Dieses Projekt wurde vom Land finanziert mit dem Programm „Sechs Punkte für die Kultur.“

Die vier erdgeschichtlichen Epochen, Devon, Buntsandstein, Tertiär und Quartär sind ein weiterer Schwerpunkt des Maarmuseums. Dr. Martin Koziol erklärt: „In der Zeit des Devons beispielsweise war in unserer Region, damit meine ich etwa 200 Kilometer um uns herum, ein Meer. In seinem nördlichen Teil war eine Deltaküste und im Süden ein Schelfmeer.“ Um diese Zeitalter und wie es damals hier aussah, anschaulich darzustellen wird sich das Museum ebenfalls einer 3-D Animation bedienen. Das Fossil eines Urpferds, das in Eckfeld gefunden wurde, und eines der wichtigsten Ausstellungsstücke des Museums ist, soll ebenfalls moderner dargestellt werden. „Die Landessammlung für Naturkunde in Mainz, die Manderscheid wissenschaftlich unterstützen, hat ein neues Modell vom Urpferd. Da wir hier noch intensiver auf das Thema eingehen, wäre ein aktuelleres Modell für uns wünschenswert“, so der Museumsleiter. Weiter sagt er: „Unseres ist zwar korrekt dargestellt, aber einfach nur angemalt. Ein naturgetreues Modell der Urpferdstute und ihres Fohlens würde gut passen.“ Da kommt das Museum aber an seine finanziellen Grenzen, deshalb ist der Museumsleiter noch auf der Suche nach Spenden.