Corona : Ein neuer Covid-19-Fall

Wittlich Derzeit wird ein Covid-19-Erkrankter im Krankenhaus versorgt.

(red) Dem Gesundheitsamt Bernkastel-Wittlich wurde am Wochenende ein neuer Covid-19-Fall bekannt. Die Zahl der Infektionen wächst damit auf 185 an. Am Samstag ist kein neuer Fall hinzugekommen. Aus der häuslichen Isolierung konnte eine Person entlassen werden, sodass die Zahl der Genesenen auf 176 ansteigt. Aktuell sind sieben Personen erkrankt. Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich wird ein COVID-19-Patient aus dem Kreis versorgt.