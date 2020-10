Religion : Ein neuer Hahn für die Niederöfflinger Pfarrkirche

Niederöfflingen „Kuckt dee Honn unn Richtung von da Hand (Hontheim), kimmt dat Wedda mat Unverstand (Unwetter), kuckt er unn Richtung Großleetchen (Großlittgen), kimmt Rechen“. Die Niederöfflinger Bauernregel kann wieder zum Einsatz kommen.

Denn die Pfarrkirche hat ab sofort einen neuen, wieder funktionierenden Wetterhahn. An der Pfarrkirche in der knapp über 450 Einwohner zählenden Gemeinde hat an vielen Stellen der Zahn der Zeit genagt – auch am Hahn und im Gebäudeinnern. Hermann Josef Clemens, Mitglied im Verwaltungsrat der Pfarrgemeinde und Ortsbürgermeister sagt: „Sowohl das Gebälk, die Dachstruktur und der Glockenturm haben sich im Laufe der Jahre verzogen. Auch waren auf dem Dachboden nur alte provisorische Gehstege, die ein sicheres Begehen nicht möglich machten. Ebenso lagen noch zwei Eisenglocken aus der Kriegszeit hier, die das Gebälk unnötig belasteten.“