Wittlich : Ein Platz für den Wittlicher Wanderraben

Wittlich Nach seiner anstrengenden Wanderung durch sechs Kindertagesstätten ist der Wittlicher Wanderrabe wieder in die Stadt- und Kreisergänzungsbücherei Wittlich zurückgekehrt.

Diese sind Ergebnis der intensiven Beschäftigung der Kinder mit den Büchern in den Kitas. Auch einen Teil der Kreationen, die für die Präsentationen der Lieblingstitel in der Bücherei entstanden sind, schleppte er mit. Ideenreiche und originelle Figuren und Requisiten, die der Öffentlichkeit nicht vorenthalten bleiben sollten.

Deshalb wurde mit einem Teil der Materialien ein Schaufenster in der Burgstraße 16 in Wittlich gestaltet, so dass in den nächsten sechs Wochen jeder, der Lust hat, einen kleinen Einblick in das Projekt nehmen kann.