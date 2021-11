Kommentar : Ein Schritt in die richtige Richtung

Hans-Peter Linz Kommentarfoto Online Foto: TV/Christian Weidner

Nilgänse richten in unserer Region einen massiven ökologischen Schaden an, daran gibt es nichts zu rütteln. Sie vertreiben einheimische Tierarten und zerstören damit die so wichtige Biodiversität.

Daher ist es auch aus Gründen des Naturschutzes so bedeutsam, ihre Population zu minimieren. Auch die starke Verschmutzung der Natur und die Lärmbelästigung sind wichtige Gründe, sie aus den menschlichen Siedlungsgebieten herauszudrängen.

Deshalb ist die Ausnahmegenehmigung für deren Bejagung innerhalb der Ortschaften unter waidgerechten Bedingungen zu begrüßen. Nur so kann die Nilgans-Population, die vor vielen Jahren nach Europa eingeschleppt wurde und eigentlich in Afrika beheimatet ist, wieder heruntergefahren werden. Das ist zudem völlig legal und steht in keinem Gegensatz zum Gesetz: Auch Füchse oder Krähen dürfen gejagt werden.