Tourismus : Ein Seitensprung, der ins Kloster führt

Aus dem Wald heraus führt der Weg an die Weinberge.

Traben-Trarbach In der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gibt es einen neuen Rundwanderweg.

Wandern ohne Karte und Kompass und dabei eine spannende Landschaft erleben: Das gibt es schon seit vielen Jahren in Hunsrück und Hochwald, wo sich die sogenannten Traumschleifen zunehmender Beliebtheit erfreuen. Aber auch an der Mosel gibt es bereits seit einigen Jahren vergleichbare Wege, die sogenannten „Mosel Seitensprünge“. Sie nennen sich Seitensprünge, weil an den Moselsteig-Fernwanderweg anknüpfen, aber als Rundwege konzipiert sind - genauso wie bei den Traumschleifen, die am Hunsrücksteig liegen. Sie sind ebenso „unverlaufbar“, da jedes Richtungsschild einige Meter später nochmals von einem zweiten Schild bestätigt wird. Ein weiterer dieser Seitensprünge ist jetzt in Traben-Trarbach eröffnet worden. Der Kluckertspfad zwischen Traben-Trarbach und Kinheim bietet auf 12 Kilometern abwechslungsreiche Einblicke in Wälder, Weinberge und das Moseltal. Zudem gibt es sogar eine historische Ruine zu sehen, das alte Kloster.

Wiebke Pfitzmann, Geschäftsführerin des neu eingerichteten Tourismus-Zweckverbandes der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, betont, dass das Projekt innerhalb von sechs Monaten mit mehr als 150 Ehrenamtsstunden realisiert wurde. Allerdings ist die Idee zu dem Wanderweg schon wesentlich älter, wie Walter Klink, Ortsbürgermeister von Kinheim, erzählt. Bereits vor sechs Jahren sei der Gedanke aufgekommen, gemeinsam mit Traben-Trarbach/Wolff einen Wanderweg zu entwickeln. Klink: „Wir hatten die Idee, das gemeinsam über die Gemarkungsgrenzen hinweg zu entwickeln. Zuerst waren es acht Kilometer, dann haben wir noch vier Kilometer dazugenommen um mehrere Highlights zu bieten.“ Wiebke Pfitzmann ergänzt: „Neben kulturellen Besonderheiten, wozu das alte Kloster zählt, soll so ein Seitensprung auch die Weinkultur an der Mosel darstellen.“ Und das tue der Weg, denn er führe zum einen durch den Wald, der an der Mosel typischerweise auf den Höhen angelegt ist und von dort an die Hänge in die Weinberge, von wo aus man zum Beispiel auf Kinheim oder Traben-Trarbach-Wolff blicken kann. Wichtig seien auch Einkehrmöglichkeiten, die in beiden Orten gegeben sind. Edgar Langen, Erster Beigeordneter von Traben-Trarbach/Wolf, betont, dass es ein besonderes Erlebnis sei, aus dem Wald heraus an die Weinberge zu wandern.

Info Das Kloster bei Wolf Die Liebfrauenkirche auf dem sogenannten Göckelsberg wurde bereits 1255 urkundlich erwähnt und gehört damit zu den ältesten Pfarr- und Marienkirchen an der Mosel. Die Pfarrei wurde von den Grafen von Sponheim und dem Landadel gefördert. Im frühen 15. Jahrhundert entstand dort ein stiftsähnliches Kollegium der Altaristen. Eine Klostergründung erfolgte im Juni 1478, nachdem Friedrich I. von Pfalz-Simmern und Markgraf Christoph I. von Baden als Gemeinsherren der Hinteren Grafschaft Sponheim, Fraterherren aus Butzbach nach Wolf gerufen hatten. 1498 wurde daraus eine umfangreiche Klosteranlage, deren Ruine heute noch stehen. Während der Reformation in der Hinteren Grafschaft Sponheim wurde 1560 das Kloster aufgehoben, seine Einkünfte und das Vermögen kamen den Schulen und Kirchen der Grafschaft zugute. Der Friedhof wurde bis 1597 genutzt. Neben dem Kloster unterhielten die Brüder, die nach ihrer Kopfbedeckung Gugel auch „Kugelherren“ genannt wurden, eine Lateinschule in Trier (1569 aufgelöst). Auf dem Keller der von ihnen 1491 im Ort Wolf angelegten Kapelle wurde 1685 die evangelische Pfarrkirche errichtet. Seitdem verfallen die Klostergebäude auf dem Göckelsberg.

Für Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, ist die Schaffung des Wanderwegs auch ein Stück gelebte Kommunalreform, denn vor der Fusion der Verbandsgemeinden Kröv-Bausendorf und Traben-Trarbach gehörte Kinheim zur VG Kröv-Bausendorf, während Traben-Trarbach/Wolf zur VG Traben-Trarbach gehörte.

Die Wegstrecke: Der Seitensprung führt entlang kleiner Waldpfade zu Aussichtspunkten, historischen Stätten und idyllischen Pfaden am Gluckerter Bach. In einer Rundtour von 12,1 Kilometer wandert man vorbei an Überresten einer römischen Mühle, die Klosterruine Wolf und den Resten einer römischen Villa.

Aus dem Wald heraus wandert man an die Weinberge wo sich ein Panoramablick auf Kröv eröffnet.

Werner Klink, Marcus Heintel, Edgar Langen und Wiebke Pfitzmann präsentieren den neuen Weg

Ein Projekt zweier Gemeinden: Zwischen Traben-Trarbach/Wolf und Kinheim verläuft der neue Mosel-Seitensprung Kluckertspfad mit 12 Kilometern Länge und rund 700 Höhenmetern.

Die alte Klosterruine bietet eine romantische Kulisse.

Seitensprung Kluckertspfad