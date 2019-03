später lesen Tourismus Skywalk für Starkenburg: Schweben hoch über dem Moseltal FOTO: Sebastian Schmitt FOTO: Sebastian Schmitt Teilen

Aus einem Berg herausragende Aussichtsplattformen gibt es in den USA am Grand Canyon und an einigen Orten der Alpen. Bald soll ein solcher Skywalk auch bei Starkenburg Touristen anlocken. Von Christoph Strouvelle