Gastronomie : Warum ein ungarischer Koch von München nach Traben-Trarbach pendelt

Gemeinsam kochen macht Spaß: Küchenchef Laslo Benkö aus Ungarn und seine rechte Hand Yamile Abad aus Peru kochen beide im IzaTapa Restaurant Die Mosel in Traben-Trarbach. Foto: Manuel Stolte

Traben-Trarbach In die Mosel hat sich László Benkö verliebt. In den Fluss und die gleichnamige Weinhandlung mit Restaurant. Dafür nimmt der Ungar viel in Kauf. Jede Woche pendelt der Küchenchef von München nach Traben-Trarbach und wieder zurück. Was treibt ihn an?

Wenn László Benkö kocht, dann ohne Kompromisse. Kein simpler strammer Max, keine spanischen Null-Acht-Fünfzehn-Tapas, keine schlichten Schnitzel. Doch vor allem kann er eins schlecht leiden: Produkte, die seinen Ansprüchen nicht genügen. Für so manchen Restaurantbesitzer mag so ein Koch zu anstrengend sein, für Manuel und Burcu Stolte aber ist der Ungar die Idealbesetzung.

Als die Stoltes im Herbst 2021 ihre Weinhandlung mit Iza-Tapa-Restaurant „Die Mosel“ am Flussufer in Traben-Trarbach eröffneten, saß der 38-jährige Koch aus Pecs bereits mit im Boot. „Meine Vision war, etwas zu machen, das so keiner hat“, erinnert sich Manuel Stolte. Doch woher sollte er den idealen Koch für seine Vision nehmen? Da gab ihm Gernot Kollmann vom Weingut Immich-Batterieberg in Traben-Trarbach den entscheidenden Tipp, doch mal László Benkö in München anzurufen. Ihn kannte Kollmann von einem Praktikum, das Benkö bei ihm im Rahmen seiner Sommelier-Ausbildung (Weinberater) absolviert hatte.

Viele andere hätten sich den Anruf gleich gespart, nur Manuel Stolte nicht. „Ich liebe es, Dinge zu kombinieren, die vorher nicht zusammengehörten“, sagt er. So einfach ist das. Und offenbar so überzeugend. Denn Laszlo Benkö sagte tatsächlich zu, und Manuel Stolte lernte in Sachen Speisekarte gleich eine Lektion: „Ich merkte schnell, wenn ich ihn lasse, dann wird es gut.“ Also mischte er sich nicht mehr ein und bereute die Entscheidung keinesfalls. Mittlerweile hat sich László Benkös Küche bei denen herumgesprochen, die den Unterschied zwischen gut und besser zu schätzen wissen. „Zu uns verirren sich selten Menschen, sie kommen ganz gezielt hierher“, sagt Stolte.

Was vielleicht ebenso mit der immensen Weinauswahl zu tun hat, bei der sich nicht nur 60 Top-Betriebe aus dem Anbaugebiet Mosel wiederfinden, sondern auch aus Frankreich, Spanien, Österreich und Italien. Ein Sortiment, auf das László Benkö mindestens ebenso stolz ist wie die Stoltes.

Was László Benkö antreibt, über 1000 Kilometer pro Woche zu pendeln

Dennoch: Was genau treibt den Familienvater dazu, jeden Donnerstag um 6 Uhr morgens in München in den Zug zu steigen, gut 508 Kilometer nach Traben-Trarbach zu pendeln, bis einschließlich Sonntag zu kochen und montags um 7 Uhr morgens wieder nach Hause zurückzufahren? Bestimmt nicht nur die schöne Landschaft. Oder die Tatsache, dass die vier Arbeitstage dennoch als Vollzeitstelle gelten. Seine Erklärung lautet so: „Ich schätze die freundliche Atmosphäre hier und die guten Chefs. Wir fahren zu den Weingütern und Winzern hin, und dadurch entstehen viele Erlebnisse und Freundschaften.“

Da scheint es fast so etwas wie seine Berufung zu sein, „für die Winzer und ihre Rieslinge an der Mosel zu kochen“, wie er sagt. Natürlich nur mit Spitzenprodukten. Da er gut vernetzt mit Produzenten ist, kein unüberwindliches Hindernis. Für den exquisiten Pata Negra (Schinken) aus dem spanischen Salamanca pilgern die Gäste bereits seit einer Weile in „Die Mosel“. Und auch die Miesmuscheln haben zahlreiche Fans. Die kommen aus der Bretagne, denn nur dort schmecken sie am besten, findet László. Wenn da die Saison vorbei ist, nimmt er das Gericht von der Karte. „Dann sind sie eben aus.“ Mangel an Ideen jedenfalls haben er und die peruanische Sous-Chefin Yamile Abad, die in der Region lebt, keine.

„Wir variieren bei den Speisen mit den Zutaten“, erklärt Benkö, der einst in Ungarn Lehrer werden wollte, sein Studium abbrach und stattdessen auf Wanderschaft durch die Küchen in Europa streifte. „Die Gerichte sind nicht immer gleich. Ich nehme die Zutaten, die ich habe. Penibel ausgesucht, aber ersetzbar. In den Muscheln zum Beispiel ist mal ein Sekt drin, mal ein Blanc de Noir.“

Tatsächlich ein Erlebnis, von dem alle am Tisch profitieren können. Denn die japanisch bis mediterran inspirierten Gerichte, die der Service auf Tellern und Schüsseln bei den Gästen abstellt, sind zum Teilen da. Wie in Spanien oder Japan. Daher der Name Iza Tapa. Er setzt sich zusammen aus den Wörtern Izakaya – japanische Esskneipe – und Tapa – dem spanischen Häppchen zum Wein. Das ideale Konzept also für den Kosmopoliten Benkö, der in München und auf Reisen viele Kulturen erlebt und von den Besten seines Fachs gelernt hat: „In London habe ich ein Praktikum im berühmten Zuma, dem Izakaya-Restaurant von Rainer Becker, gemacht. Das war meine erste Stelle. Fünf Jahre habe ich in einer spanischen Tapas-Bar in München gearbeitet, aber auch in Restaurants in Südtirol und Budapest, um Erfahrungen zu sammeln.“