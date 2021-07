Natur : Die Zeit des Jagspächters läuft ab - Malborn setzt auf neues Konzept

Malborn Künftig wird das Jagdrevier rund um den Steinkopf nicht mehr von einem Einzelpächter, sondern von einem Unternehmen bejagt. Die Hoffnung: Mehr Abschüsse sollen den extrem hohen Rotwildbestand reduzieren.

„Das Wild gehört zum Wald, muss aber angepasst sein an die Verhältnisse“, erklärt Thomas Vanck, Leiter des Forstamtes Dhronecken den Mitgliedern des Gemeinderates. Trotz gestiegener Rotwildabschüsse von 26 Stück im Jahr 2017 auf derzeit 41 Tiere pro Jahr sei keine Verbesserung im Forst festzustellen. Was die Ortsgemeinde monetär sehr belastet. „Die Einnahmeverluste betragen 26 400 Euro“, sagt Vanck.

Uli Osterhold von Pro Jagdkonzept, das seit mehreren Jahren bereits in der Ortsgemeinde Neunkirchen die Jagd betreibt, hat vorgestellt, wie die Rotwildbestände unter neuer Regie deutlich reduziert werden könnten. So sollen im Winter an zwei bis drei Jagdtagen, an denen sich bis zu 90 Jäger im Malborner Forst aufhalten, bei Bewegungsjagden die Hälfte der jährlichen Abschussmenge erreicht werden. Zusätzlich sollen etwa zehn Jäger, die aus der Region stammen können, innerhalb eines Zeitraums von zehn Wochen ebenfalls jagen können. So sollen die Abschusszahlen deutlich erhöht und die Bestände normalisiert werden, so dass sich der Wald auf natürliche Art und Weise verjüngen kann.