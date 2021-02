Karneval : Der Hunsrücker Fastnachter, der eigentlich Geburtstag feiern wollte

Morbach Ein „Urgestein“ der Fastnacht auf dem „Balkan“ ist Frank Arend. In unserer Serie „Die andere Fastnacht“ erzählt er, wie er dieses Jahr feiert.

„Der 13. Februar, in diesem Jahr Fastnachtssamstag, ist ein denkwürdiger Tag voller Tragödien: Richard Wagner starb, auf Dresden wurde ein Bombenangriff verübt, der 1. FC Köln gegründet und einer der bekanntesten Fastnachter des „Balkan“, Frank Arend wurde an diesem Tag geboren“, sagt der Fastnachter. Deshalb hätte er in diesem Jahr rund 300 Gäste auf seiner Geburtstagsfeier gehabt, den er natürlich bei der Morbacher Kappensitzung gefeiert hätte. „Freigetränke waren natürlich einkalkuliert“, sagt er. Einen Vortrag hat er dennoch geschrieben, denn „weder im Koran noch im Talmud noch in der Bibel steht, dass man Fastnachtsvorträge nur schreiben darf, wenn sie öffentlich aufgeführt werden“, sagt Frank Arend.