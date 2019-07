Musik : Ein Zwerg für die krasseste Gartenparty

Bausendorf-Olkenbach Nach zwei Jahrzehnten gibt es eine Umstellung beim Punk- und Hardcore-Festival im Alftal. Ein Verein kümmert sich erstmals um die Ausrichtung des Open-Air-Festivals im Alftal.

Mario Schichel atmet auf. Seit er 20 war, 13 Jahre lang, hat er das Riez Open Air verantwortlich organisiert. Jetzt kann er sich zurücklehnen – zumindest etwas. Nach 20 Festivals am Rande des Bausendorfer Ortsteils Olkenbach werden Verantwortung und Arbeit auf mehr Schultern verteilt.

Der neu gegründete Kulturverein Riez organisiert am kommenden Juli-Wochenende (25. bis 27. Juli) erstmals die „krasseste Gartenparty“, wie das Open-Air-Festival liebevoll genannt wird. Und weil zu einem urdeutschen Garten auch Gartenzwerge gehören, gibt es einen solchen erstmals auch bei Riez Open Air. Schichel, mittlerweile 34 Jahre, wollte, dass das Riez Open Air weitergeführt wird.

Für das 21. Riez Open Air am letzten Juli-Wochenende (25. bis 27. Juli) wurden 17 Bands verpflichtet. Headliner ist die kanadische Hardcore-/Punk-Band Propagandhi. Los geht es bereits am Donnerstagabend (25. Juli). Freitags und samstags gibt’s dann von nachmittags bis nach Mitternacht Live-Musik.

„Es geht darum, dass hier in der Ecke ein bisschen Mucke gemacht wird“, erklärt er. Der Jugend etwas bieten, auch damit sie nicht politischen Rattenfängern auf den Leim geht, das war immer auch Intention der Riez-Veranstaltungen und soll es auch bleiben. „Ich bin froh, dass es die Lösung mit dem Verein gibt, mit der es weitergeht!“

Nach mehr als einem Jahrzehnt Open-Air-Organisation war ihm in den vergangenen Jahren mehr und mehr klargeworden, dass sich etwas ändern muss. Zum einen wurde die Arbeit nicht weniger („Das ist echt in Maloche ausgeartet.“). Beruflich wurde er als Betriebsleiter bei einem Fahrzeugbau-Unternehmen zudem immer mehr in Anspruch genommen.