Einbruch Täter stehlen Schmuck und Uhren in Dausfeld FOTO: Kriminalpolizei Trier FOTO: Kriminalpolizei Trier

(red) Einbrecher haben nach Mitteilung der Polizei am Wochenende die Abwesenheit der Hausbesitzer genutzt und sind in ein Einfamilienhaus in Prüm-Dausfeld, Ardennenring, eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt über eine Verandatür an der Rückseite des Gebäudes und durchsuchten anschließend alle Räume nach Wertsachen.