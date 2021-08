Blaulicht : Garten-Werkzeuge gestohlen

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Wittlich (red) Vom Grundstück eines Schrebergartens in der Himmeroder Straße in Wittlich haben bislang unbekannte Täter diverse Werkzeuge sowie Werkzeug-Zubehör gestohlen. Zu dem Diebstahl ist es nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen Mittwoch, 11. August, 19 Uhr, und Freitag, 13. August, 20.50 Uhr, gekommen.

