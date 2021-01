Blaulicht : Unbekannte stehlen in Hetzerath Schmuck und Geld

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Hetzerath Unbekannte Täer sind am Samstag, 23. Januar, in ein Einfamilienhaus in Hetzerath, Auf Fallert, eingedrungen und haben nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck und Bargeld erbeutet. Das teilt die Kripo Wittlich mit.

Der Tatzeitraum lag offenbar zwischen 16.30 und 18.35 Uhr. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.