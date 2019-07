Polizei : Einbruch in Manderscheider Gastsätte

Foto: TV/Klaus Kimmling

Manderscheid In der Nacht zum Donnerstag, 25. Juli, sind unbekannte Täter in die Gaststätte eines außerhalb von Manderscheid an der Lieser gelegenen Gastronomiebetriebes eingebrochen. Der entstandene Sachschaden ist nach Angeben der Polizei wesentlich höher als der Wert des erbeuteten Diebesgutes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen, Telefon 06571/9260.

(red)