Kommentar : Ein dreister Diebstahl in Pandemiezeiten

Ein dreister Diebstahl in Pandemiezeiten

Wer in eine Corona-Teststation einbricht, der bereichert sich nicht nur unrechtmäßig, sondern schadet durch die Zerstörung der Infrastruktur auch noch dem Gemeinwesen. Die Täter haben völlig ungeniert die Gesundheit anderer Menschen aufs Spiel gesetzt, was diesen Einbruch von vielen anderen Straftaten dieser Art unterscheidet.

Man kann von Glück reden, dass die Verwaltung die Einrichtung so schnell wieder in Betrieb nehmen konnte und dort am Montagvormittag schon wieder getestet werden konnten. Denn täglich lassen sich dort mehr Menschen auf das neue Coronavirus testen. Der reibungslose Betrieb dieser Einrichtung ist für die Gesundheit der Landkreisbewohner von höchster Bedeutung.

c.moeris@volksfreund.de