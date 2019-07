Kriminalität : Täter brechen Einbruch ab

Wittlich Unbekannte haben zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr, versucht, in ein Einfamilienhaus in der Brunnenstraße in Wittlich-Wengerohr einzubrechen. Warum es jedoch bei dem Versuch blieb, weiß die Polizei nach eigenen Angaben nicht.

Von (red)