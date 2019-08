Kriminalität : Versuchter Einbruch in der Vitelliusstraße in Lüxem

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich-Lüxem Wurde der Täter gestört oder schaffte er es nicht, eine Tür aufzubrechen? Wie die Polizei berichtet, versuchte ein Unbekannter am Montag zwischen 13.45 und 18 Uhr in ein Haus in der Vitelliusstraße im Wittlicher Stadtteil Lüxem einzubrechen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken