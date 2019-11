Kriminalität : Doppel-Einbruch in Maring-Noviand: Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Foto: TV/Klaus Kimmling

Maring-Noviand (red) Gleich zwei Wohnungseinbrüche in Maring-Noviand meldet die Polizei: Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Montag in den frühen Abendstunden zunächst Zutritt zu einem derzeit nicht bewohnten Haus, indem sie die hintere Terassentür einschlugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red