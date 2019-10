Trauerkultur : Eine Ausstellung, die unter die Haut geht

Morbach (red/iro) „Ich wollte etwas, was ich immer bei mir trage“, sagt Gela zu ihrer Entscheidung, sich nach dem plötzlichen Tod ihres Sohnes ein Tattoo stechen zu lassen. „Es ist die optische nach außen getragene Verbindung zu meiner Mama“, ergänzt die 23-jährige Jennifer.

Weil sie sich für immer an einen geliebten, verstorbenen Menschen erinnern wollen, lassen sich heute viele Menschen ein Tattoo stechen. Mehr als 100 Menschen folgten dem Aufruf der Fotografin Stefanie Oeft-Geffarth sowie der Trauerbegleiterin und Fernsehjournalistin Katrin Hartig. Die beiden interviewten und fotografierten die Trauernden. Das Ergebnis ist in der Foto-Wanderausstellung „TrauerTattoo: Unsere Haut als Gefühlslandschaft“ zu sehen, die von Freitag, 4. Oktober, 19 Uhr, bis Dienstag, 15. Oktober, in Morbach in der Gärtnerei Berg gezeigt wird. Der Christliche Hospizverein Morbach präsentiert diese Ausstellung zum Welthospiztag.