Immobilien : Eine Bäckerei für St. Paul in Wittlich

Wittlich 400 Menschen wohnen inzwischen in Wittlichs Neubaugebiet auf der grünen Wiese zwischen Wengerohr und der Innenstadt. Zur Nahversorung gibt es Null Angebot. Zwei Wittlicher Investoren sind gerade dabei, das zu ändern.

In Wittlichs Neubaugebiet St. Paul, das als „Mehrgenerationendorf“ vermarktet wird, entsteht seit der Erschließung im Jahr 2013 am laufenden Band Wohnraum. Auf den 30 Bauplätzen für Einfamilien- sowie Mehrfamilienwohnhäuser sind mittlerweile 235 Wohneinheiten entstanden. Der Verkaufsschlager in St. Paul sind barrierefreie Eigentumswohnungen.

Dabei sieht der Bebauungsplan auch Gewerbeeinheiten zur Nahversorgung der Bewohner vor. Und nachdem in St. Paul sieben Jahre lang Wohnraum geschaffen wurde, geht es dort nun auch los: Marija und Murat Özaydin, seit dem Bau ihres Einfamilienhauses vor sechs Jahren sind sie St. Pauler der ersten Stunde, bauen derzeit die erste Gewerbeeinheit zur Nahversorgung. Im TV-Gespräch auf der Baustelle erklären die beiden Immobilienmanager und Investoren, was dort entstehen soll. Im Erdgeschoss sieht der Neubau neben acht Wohneinheiten im Erdgeschoss 200 Quadratmeter Gewerbefläche vor. Diese Gewerbefläche möchten die Özaydins nach Fertigstellung des Gebäudes im Frühjahr 2022 an eine Bäckerei vermieten.

Einen Vertrag mit einem Interessenten und Pächter sei bisher noch nicht unterzeichnet worden, erklärt Özaydin, man sei aber bereits mit Interessenten im Gespräch. Das Gebäude werde modern, sagt Özaydin, „liegt in bester Lage in St. Paul und wir werden auch nicht an der Inneneinrichtung sparen“. Das Unternehmerpaar investiert mit seinem Unternehmen Rise-Estates zwei Millionen Euro in das Bauvorhaben. Nachdem nun also mittlerweile rund 400 Menschen im Neubauhgebiet St. Paul wohnen, trauen sich Investoren auch an Projekte zur Nahversorgung. Dabei befindet sich Torsten Manikowski, Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft St. Paul, bereits seit vielen Jahren im Gespräch mit Investoren, um einen Supermarkt in St. Paul zu etablieren.