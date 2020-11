Frauen : Eine Fahne am Kreishaus zum UN-Gedenktag

Bernkastel-Wittlich Die Istanbul-Konvention formuliert klar: Gewalt gegen Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung. Zum 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen darauf hinzuweisen, ist der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Bernkastel-Wittlich, Gabriele Kretz, wichtig.

Das schon traditionelle Klinikkonzert zu diesem UN-Gedenktag muss in diesem Jahr ausfallen. Die „Vertrauliche Spurensicherung Wittlich“ im Krankenhaus kann weiterhin in Anspruch genommen werden. Vergewaltigte, oder von sexualisierter Gewalt betroffene Frauen und Mädchen können sich in Wittlich gynäkologisch versorgen lassen und eine vertrauliche Spurensicherung vornehmen lassen, das heißt Tatspuren werden gerichtsverwertbar gesichert, aber anonymisiert und ohne vorherige Strafanzeige in der Forensischen Ambulanz der Rechtsmedizin in Mainz für fünf Jahre aufbewahrt. Innerhalb dieser Zeit kann das Opfer entscheiden, ob es Strafanzeige stellen will. Danach werden die Spuren vernichtet.