Erinnerung : Eine Gedenktafel für Jupp Zimmer

Graach Aus Anlass des 100. Geburtstag von Jupp Zimmer, einem angesehener Bildhauer und Maler, der am 3. September 1919 in Graach an der Mosel geboren wurde, wird am Sonntag, 8. September, um 16 Uhr am Geburtshaus des Malers in Graach feierlich eine Gedenktafel enthüllt.

