Kommunalpolitik : CDU tagt gemeinsam

Bernkastel-Kues Eine gemeinsame Sitzung der CDU-VG-Ratsfraktion sowie des CDU-Gemeindeverbandsvorstandes Bernkastel-Kues ist am 23. September, 19 Uhr, in der VG-Verwaltung in Bernkastel.

