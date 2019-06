Hilfe : Salmtaler Seebrücke will helfen

Salmtal Eine Gruppe Jugendlicher hat sich zu einer Lokalgruppe der Seenotrettung zusammengeschlossen. Ein Abend, an dem Geflüchtete erzählen, soll zur Annäherung und Sensibilisierung beitragen.

Obwohl Salmtal rund 2000 Kilometer vom Mittelmeer und den Flüchtlingsbooten entfernt ist, möchten sie etwas tun. Und es bleibt nicht nur beim Reden, sondern die Gruppe, die etwa 25 Personen umfasst, handelt. Im Februar dieses Jahres haben sie sich offiziell zur Lokalgruppe Seebrücke Salmtal zusammengeschlossen und schon eine erste Aktion gemacht. Mit Flyern und Informationsmaterial, das sie von der Seebrücken Organisation (siehe Extra) haben, waren sie bei der Gewerbeschau in Salmtal vertreten und haben das Gespräch mit den Besuchern gesucht. Theresa Berg: „Das Mittelmeer ist von hier zwar weit weg, aber etwas tun, das geht auch von Salmtal aus.“ Die Seebrücke setzt sich dafür ein, dass zivile Rettungsschiffe in den Mittelmeerländern anlegen dürfen, dass Städte und Länder, die Flüchtlinge aufnehmen und dass die Kapitäne der zivilen Seenotrettung nicht kriminalisiert und angeklagt werden. Legale Fluchtwege sind ein weiteres Ziel der Gesamtorganisation.

Ein nächster Schritt der Lokalgruppe Salmtal ist ein Gesprächsabend am Freitag, 14. Juni, an dem Geflüchtete erzählen. Vier Menschen, zwei Frauen, zwei Männer aus Eritrea, Afghanistan und Äquatorialguinea werden von den Ursachen der Flucht, der Flucht selbst und ihrem Leben in Deutschland sprechen. „Wir wollen dafür sensibilisieren, dass niemand freiwillig sein Land verlässt, sondern dass die Menschen lieber auf der Flucht sterben, als dort zu bleiben“, sagt Theresa Berg. Die Geflüchteten, die an diesem Abend sprechen, kommen aus der Region. Den Kontakt zu ihnen hat das Multikulturelle Zentrum in Trier hergestellt, mit dem die Seebrücke Salmtal kooperiert. Auch mit dem Roten Kreuz, das sich sehr in der Flüchtlingshilfe engagiert, hatten sie schon Kontakt.