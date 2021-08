Infrastruktur : Frische Ideen für die Mosel

Bernkastel-Wittlich Eine halbe Million Euro sind im Fördergeldtopf der EU für die Mosel. Mit dem Geld wird auch die Machbarkeitsstudie des Hängebrückenprojekts in Bernkastel-Kues gefördert. Bis September können noch weitere Anträge eingereicht werden.

In der vergangenen Auswahlsitzung der LAG konnten wieder zahlreiche Projekte ausgewählt werden. Dazu zählt das Engagement der Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues, das auf ein neues touristisches Angebot abzielt (der TV berichtete). In einer Machbarkeitsstudie soll die Möglichkeit des Baus einer Hängeseilbrücke untersucht werden. Sie könnte eine neue Attraktion für den Moselsteig werden.

Ein weiteres Projekt erhielt ebenfalls den Zuschlag: Der „digitale Urlaubsbegleiter“ (Stadt Cochem) möchte die Gäste vor, während und nach ihrem Aufenthalt in der Region digital begleiten. Neben Veranstaltungs- und Ausflugsvorschlägen bietet die APP beispielsweise auch die Buchung der Angebote. Mit dem „Panorama Höhenradweg“ möchte die Mosellandtouristik GmbH eine neue touristische Fahrradroute zwischen Perl und Koblenz auf den Höhen des Moseltals ausweisen. Die Touristiker versprechen sich durch die zunehmende Zahl an E-Bike-Fahrern eine Erweiterung des Angebotes im Segment des Radtourismus.

Auch das neue weintouristische Angebot des „Weingarten Cochem“ von Florian Gräfen wird die LAG mit Fördermitteln unterstützen. Er wird ein Grundstück zu einer Außengastronomie umbauen, die flexibel mit einem „Foodtruck“ bedient werden kann. Ein neues Angebot für Einheimische wie Touristen wird auch Klaus Pötter aus Traben-Trarbach schaffen. Er erweitert die bereits bestehende Zirkus- und Akrobatikschule durch den Ausbau einer Scheune und schafft damit Platz für größere Veranstaltungen und Vorführungen. Den Schutz und die Nutzung der Streuobstbestände in der Region nimmt das Projekt von Christian Regnery aus Kenn in den Fokus: Er schafft eine Mobile Kelterei an und bietet Menschen in der Region an, ihr Obst vor Ort zu Keltern und den Saft abzufüllen.