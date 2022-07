Bildung : Eine Kletterlandschaft für mehr Schülerpower an der IGS Morbach

Eine Kletterlandschaft für mehr Schülerpower an der IGS Morbach

Morbach In der Morbacher integrierten Gesamtschule können Jungen und Mädchen in den Pausen künftig auch klettern und balancieren.

Die Schüler der Morbacher integrierten Gesamtschule (IGS) haben künftig in ihren Pausen mehr Gelegenheit, den Stress der Schulstunden auszugleichen. Denn der Schulhof am D-Gebäude, Teil der ehemaligen Hauptschule, hat auf einer Fläche von rund 400 Quadratmeter eine naturnahe Kletterlandschaft erhalten, mit Holzhäusern, Balancierbalken und Postamenten. Jetzt ist dieser große Klettergarten mit zahlreichen Baumstämmen aus Robinienholz mit einem Schulfest feierlich eingeweiht worden.

„Für mich werden heute zwei Träume wahr“, sagt Schulleiter Peter Geisenhainer. Zum einen, dass Schüler, Lehrer und an diesem Tag auch zahlreiche Eltern ohne Einschränkungen miteinander feiern können, zum zweiten, dass auf dem Schulhof eine Kletterlandschaft entstanden sei. Vor 25 Jahren hätten bereits Ideen dazu bestanden, den asphaltierten Schulhof neu zu gestalten. Zwischenzeitlich sei dies jedoch in Vergessenheit geraten, dann aber wieder vom Landkreis Bernkastel-Wittlich als Schulträger angestoßen worden. Mit Hilfe von Naturspur aus Otterstadt, ein Verein, der naturnahe Schulhöfe entwirft und Erlebnispädagogik anbietet, habe man das Konzept entwickelt, an dem sich letztendlich die gesamte Schulgemeinschaft beteiligt hat und bei dem auch die Schüler ihre Ideen haben einbringen können.