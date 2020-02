Ziwschen Hunsrück und Frankreich : Eine lebendige Gemeindepartnerschaft

Morbach (red) Bürgermeister Andreas Hackethal, Ortsvorsteher Georg Schuh, Komiteepräsident Serge Antony sowie weitere Komiteemitglieder waren zur gemeinsamen Sitzung der Partnerschaftskomitees in die Partnergemeinde Pont-sur-Yonne im Burgund gereist.

Am Vorabend der Sitzung hatte Bürgermeister Gregory Dorte aus Pont-sur-Yonne zum Neujahrsempfang eingeladen. Er ließ die Entscheidungen und Maßnahmen im Jahre 2019 Revue passieren und informierte über die geplanten Maßnahmen in Pont-sur-Yonne. Zur Sitzung im Gemeindehaus, die gleichzeitig Hauptversammlung des dortigen Komitees war, kamen auch viele Bürger. Die Tätigkeitsberichte reflektierten die Begegnungen im vergangenen Jahr; insbesondere die Feier zur 50-jährigen Gemeinsamkeit in Morbach. Auch 2020 sind Projekte geplant, insbesondere die Jubiläumsfeier im Juni in Pont-sur-Yonne. Neben der Teilnahme an der Morbacher Fastnacht und dem Schüleraustausch der Grundschulen, sind auch Treffen an der Morbacher Kirmes und zum Morbacher Herbst vorgesehen. Auf dem Foto: (von links) Komitee-Vorstand Pont-sur-Yonne mit dem stellvertrenden Präsidenten Peter Zùcker, Kassierer Claude Larere, Präsident Gilles Adrien und Sekretär Bernard Spetz. Foto: Berthold Staudt