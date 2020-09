Corona : Eine neue Infektion im Landkreis

Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Bernkastel-Wittlich Am Donnerstag wurde dem Gesundheitsamt des Kreises Bernkastel-Wittlich eine neue Covid-19-Infektion gemeldet. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen wächst damit auf 238 an. Die häusliche Isolierung endete am Donnerstag für eine Person, sodass die Zahl der Genesenen auf insgesamt 227 ansteigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle beläuft sich die Zahl der aktuell Erkrankten auf neun Personen.

Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich wird derzeit ein Covid-19-Patient versorgt.