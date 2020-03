Naturpark Saar-Hunsrück : Eine vielfältige Naturlandschaft

Hermeskeil (red/hpl) Bizarre Felsbildungen, wildromantische Flusstäler, strukturreiche Streuobstwiesen sowie geheimnisvolle Wälder prägen die vielfältigen Landschaften des Naturparks Saar-Hunsrück.

2055 Quadratkilometer Fläche: Der Naturpark Saar-Hunsrück umfasst eine Fläche von 2055 Quadratkilometern; davon 45 Prozent in Rheinland-Pfalz und 55 Prozent im Saarland. Seit 2005 wurde er wiederholt als Qualitätsnaturpark zertifiziert und ist bundesweit an der Spitze. 57 Prozent seiner Fläche sind als Hotspot-Gebiet der biologischen Vielfalt in Deutschland und seit 2015 davon rund fünf Prozent als Nationalpark Hunsrück-Hochwald ausgewiesen. 346 000 Menschen leben im Naturpark.