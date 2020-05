Geschichte : Eine Werkbank aus der Holzindustrie

Herbert Neumann zeigt seine alte Werkbank. Foto: Hans-Peter Linz Foto: TV/Hans-Peter Linz

(hpl) Da staunte Herbert Neumann in Wittlich-Wengerohr nicht schlecht, als er kürzlich einen Artikel im TV über die alte Wittlicher Holzindustrie las. Denn ihm fiel ein, dass er in seiner Werkstatt eine Werkbank dieses alten Betriebes stehen hat und so hat er sich an den Volksfreund gewendet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans-Peter Linz

„Mein Bruder hat diese alte Holzwerkbank damals gekauft, als die Holzindustrie geschlossen wurde. Dann hat er sie mir überlassen“, erzählt der ehemalige Landwirt, der ein Faible für historische Werkzeuge hat. Gern benutzt er die Werkbank aus massiver Eiche heute noch.