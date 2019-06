Kirche : Eine Woche lang wird gefeiert

Wittlich Nach einer rund einjährigen Renovierung wird die Markus-Kirche in der Wittlicher Innenstadt an Pfingsten wieder geöffnet. Und das wird von vielen Veranstaltungen begleitet.

() Nach etwa einem Jahr Renovierung wird die Pfarrkirche St. Markus in Wittlich am Pfingstsonntag, 9. Juni, um 11 Uhr wiedereröffnet. Der Festgottesdienst mündet in ein „kleines Pfarrfest“.

In der Kirche wird während des Tages Gelegenheit sein, mit dem Künstler Eberhard Münch über sein Kunstwerk im Turmraum und am Taufbecken ins Gespräch zu kommen. Ebenfalls zum Programm gehört die von Joachim Krieg begleitete Turmführung zu den Glocken. Auch für die Kinder wird es an diesem Tag Besonderheiten geben. Die Kirchenbänke werden erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingeräumt, wodurch sich für den Besucher ein ungewohntes und einmaliges Raumerlebnis ergeben wird.

Um 16 Uhr bietet Reinhold Schneck eine Orgelführung an, bei der die neu installierte Setzeranlage erklärt und vorgeführt wird. Das kleine Pfarrfest vor und in der Kirche endet um 17 Uhr mit einer pfingstlichen Andacht. Um 18 Uhr beginnt die KJG-Jugendaktion „Save the night“ mit einem attraktiven Programm für die ganze Nacht.

Am Montag, 10. Juni, bietet Gemeindereferentin Jana Diefenbach um 15.30 Uhr unter dem Leitwort „Die Kirche entdecken für Familien“ einen Entdeckungsgang durch die frisch renovierte Kirche an.

Zu den Neuerungen in der Kirche gehört auch ein neuer, sehr zurückhaltend gestalteter Kreuzweg. Dieser wird am Dienstag, 11. Juni, um 18 Uhr vorgestellt und auch gebetet. Am späteren Abend des Dienstag um 22 Uhr wird es ein außergewöhnliches Orgelkonzert geben: Während die Orgel erklingt, wird parallel dazu die neue Lichtinstallation mit ihren verschiedenen Möglichkeiten zu sehen sein.

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) wird am Mittwoch. 12. Juni, den Gemeindegottesdienst um 9 Uhr mitgestalten. Der Mittwochabend wird geprägt sein von einer sogenannten Agapefeier in der Kirche. Jeder ist zu diesem Mahl um 19 Uhr in der Kirche eingeladen.

Am Donnerstag,13. Juni, erklingt um 19.30 Uhr „Musik zum Feierabend“.