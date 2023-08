Food-Sharing Weggeschmissen wird hier nichts: Unterwegs mit den „Essensrettern“ in Wittlich

Austernpilze, Tomaten, Feldsalat, Brötchen und Käsesahnekuchen könnte es zu Essen geben. Und die Zutaten sind umsonst. Denn diese und viele andere Lebensmittel sind von den „Essensrettern“ oder wie man sie im englischen Sprachgebrauch nennt, „Foodsharern“ in nur zwei Geschäften an einem Tag eingesammelt worden. Anschließend werden die Lebensmittel verteilt, entweder auf einem öffentlichen Parkplatz, in der eigenen Garage oder die Foodsharer fahren sie rund zu verschiedenen Stellen.