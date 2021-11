Infrastruktur : 3,3 Millionen Euro für Grundschulen

Die Grundschule in Morbach-Morscheid wird derzeit saniert. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach In Morscheid-Riedenburg sollen die Kinder nach den Sommerferien ihr frisch saniertes Schulgebäude beziehen.

Von Christoph Strouvelle

Die Haushaltsberatungen der Gemeinde Morbach stehen in Kürze an. Ein großer Teil der Investitionen fließt derzeit in die Grundschulen der Einheitsgemeinde. Grund genug für Bürgermeister Andreas Hackethal, den Schulträger­ausschuss der Gemeinde über den Stand der Arbeiten zu informieren.

Im Blickpunkt steht hier besonders die Blandine-Merten-Grundschule in Morscheid-Riedenburg. Denn das Gebäude aus den 1950er Jahren wird derzeit zum ersten Mal umfassend saniert. Im Herbst 2020 sei mit der Sanierung begonnen und das Gebäude entkernt worden, sagte Dominik Schimper vom Bauamt der Verwaltung. Schwierigkeiten gebe es durch die verschiedenen Werkstoffe, die seinerzeit verwendet worden waren. „Es wurde damals an Baumaterialien genommen, was gerade da war“, sagt er. Baustoffprobleme gebe es keine, es sei aber schwierig, die Handwerker zu bekommen.

Die vier Schulklassen sind derzeit in der ehemaligen Grundschule Gutenthal untergebracht. Nach den Sommerferien 2022 können sie wieder in ihr Stammgebäude einziehen. Möglicherweise sei das Gebäude auch schon nach den Osterferien bezugsfertig, doch da diese lediglich eine Woche dauerten, reiche dieser Zeitraum nicht für einen kompletten Umzug aus.

In der Grundschule Morbach sind zwei Lifte eingebaut worden, um das Gebäude und die Turnhalle barrierefrei zu gestalten. Nach und nach werden die Klassenräume saniert. Hinzu kommen Maßnahmen für den Brandschutz und der Einbau von Lüftungsanlagen. Wobei diese, die auch in der Grundschule Haag eingebaut würden, auch außerhalb der pandemischen Situation sinnvoll seien, sagt Hackethal. Hinzu kommen Geräte zur Digitalisierung der Schulen. Insgesamt werden derzeit in die drei Grundschulen 3,3 Millionen Euro investiert.

Aus verschiedenen Töpfen kommt eine Förderung von 50 Prozent. Als Glücksfall habe sich eine außerordentliche Corona-Förderung des Landes ergeben, sagt der Bürgermeister, „weil die Pläne schon in der Schublade lagen“. Denn die vom Bund geförderten Arbeiten müssen bis Ende 2021 abgerechnet sein. Jetzt habe man eine Förderung, die auch passe, sagt Hackethal zur Höhe der Zuschüsse..