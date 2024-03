Digitaler Gutschein kommt bald So soll das Einkaufen in Morbach noch attraktiver werden

Gutscheine für die Morbacher Geschäfte, die vor Ort eingelöst werden können, die gibt es in der Hunsrückgemeinde schon seit 2003. „Wir waren in der Gegend bei den Ersten dabei, die so etwas eingeführt haben“, weiß Ina Mertiny-Dombrowski, Vorsitzende des Gewerbe- und Verkehrsvereins Morbach. Und die Neuerung sei sehr erfolgreich gewesen. In den 20 Jahren seitdem haben die Käufer Gutscheine im Wert von rund 1,7 Millionen Euro eingelöst, sagt die Vereinschefin mit Stolz. „Diese Kaufkraft haben wir in Morbach binden können.“