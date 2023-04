Verwaltung in der Kritik Zu viel Werbung an Geschäften – Wittlicher Händler im Konflikt mit dem Ordnungsamt

Leuchtreklame, Plakate und beklebte Fenster: Wer als Unternehmer und Händler in der Wittlicher Innenstadt wahrgenommen werden möchte, der muss mit Außenwerbung auf sich aufmerksam machen. Doch nicht alle Gewerbetreibende wissen scheinbar, dass es dafür – wie in den meisten Kommunen – auch in Wittlich strenge Regeln gibt und bei Reklame nicht alles erlaubt ist. Insbesondere Neuankömmlingen scheint oftmals nicht bekannt zu sein, dass die Stadt eine Werbesatzung hat und klare Regeln dazu aufgestellt hat, was bei Außenwerbung möglich ist und was nicht geht.